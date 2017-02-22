Численность населения Мурманской области сократилась до 758 тысяч человек

23 Февраля 2017 года, 14:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - По предварительной оценке, численность постоянного населения Мурманской области на 1 января 2017 года составила 758,0 тысяч человек и уменьшилась с начала года на 4,2 тысяч человек. Об этом говорится в материалах Мурманскстата. По итогам 2015 года численность населения Мурманской области составляла около 762 тысяч человек.

В 2015 году наблюдался естественный прирост населения в количестве 276 человек. По итогам прошлого года естественная убыль населения составила 175 человек.

При этом в Мурманской области сохраняется миграционная убыль населения. В 2016 году территорию Мурманской области покинули 43162 человек, прибыли – 38819 человек.