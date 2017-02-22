В Мурманской области разработают нормативы накопления твёрдых бытовых отходов

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. 2-5 марта принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. 2-5 марта принимает в МК «Гларус»
Вышел в свет очередной выпуск регионального журнала «Мурманская миля» Вышел в свет очередной выпуск регионального журнала «Мурманская миля»
ŠKODA Yeti едут к детям! ŠKODA Yeti едут к детям!
Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск
Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений» Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений»
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Новости»
 
 
 
 

Курсы валют 23.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,8050
-0,0674
1 USD
Доллар США
57,4762
-0,3828
1 EUR
Евро
60,4535
-0,7555
10 NOK
Норвежских крон
68,6201
-0,5322
10 SEK
Шведских крон
63,8454
-0,5712
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-8°
3.6 м/с
давление 740.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

 
 
 
 

Выбор редакции

Президент подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья в России
22 Февраля 2017, 15:48
Президент подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья в России
В Мурманской области будет реализовано восемь федеральных проектов в сфере образования
22 Февраля 2017, 14:34
В Мурманской области будет реализовано восемь федеральных проектов в сфере образования
Минобороны закупит самолеты Ту-214 и Ан-148 вместо устаревших Ту-154 и Ту-134
22 Февраля 2017, 10:59
Минобороны закупит самолеты Ту-214 и Ан-148 вместо устаревших Ту-154 и Ту-134
Обеспечение объектов Мурманского транспортного узла электроэнергией обсудили в правительстве
22 Февраля 2017, 10:00
Обеспечение объектов Мурманского транспортного узла электроэнергией обсудили в правительстве
 
 
 
 

Самое читаемое

23 февраля - День защитника Отечества. Официальное поздравление
23 Февраля 2017, 09:00
Владимир Путин встретится с офицерами Северного флота
22 Февраля 2017, 17:30
Выходные за границей: что можно провезти с собой?
22 Февраля 2017, 16:50
Полицейскими задержан мурманчанин, подозреваемый в хранении особо крупной партии наркотического вещества
22 Февраля 2017, 19:40
В Мурманске отгремит праздничный салют
23 Февраля 2017, 11:10
В Мурманске полицейскими раскрыта кража мобильного телефона
22 Февраля 2017, 20:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области разработают нормативы накопления твёрдых бытовых отходов
 
 
 
 
23 Февраля 2017 года, 16:20

В Мурманской области разработают нормативы накопления твёрдых бытовых отходов


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ – В целях получения достоверных и обоснованных данных по количеству твердых коммунальных отходов в Мурманской области разработают нормативы накопления ТБО. Соответствующий конкурс опубликован на официальном сайте государственных закупок. Начальная цена контракта составляет 6,61 млн рублей со сроком исполнения до 12 декабря 2017 года.

Основанием для выполнения работ являются мероприятия государственной программы Мурманской области «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» на 2014-2020 годы. Нормативы будут рассчитаны для различных сфер деятельность исходя из показателей формирования отходов на одного человека или один квадратный метр жилой площади.

Напомним, Мурманская область вошла в число 25 регионов, где будет применяться современная система по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. В этом году планируется завершить строительство мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов мощностью 250 тысяч тонн в год для северной части области. Объем инвестиций в этот проект составит около 1,25 млрд рублей.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Средняя продолжительность жизни финских мужчин скоро превысит 80 лет
2.
В Хибинах установлена третья степень лавинной опасности
3.
Новые сотрудники мурманской полиции приняли присягу
4.
В Арктическом морском институте имени В.И. Воронина поздравили ветеранов Северного флота
5.
В НАО количество чиновников сократят на 10%
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта