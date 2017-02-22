В Мурманской области разработают нормативы накопления твёрдых бытовых отходов

23 Февраля 2017 года, 16:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ – В целях получения достоверных и обоснованных данных по количеству твердых коммунальных отходов в Мурманской области разработают нормативы накопления ТБО. Соответствующий конкурс опубликован на официальном сайте государственных закупок. Начальная цена контракта составляет 6,61 млн рублей со сроком исполнения до 12 декабря 2017 года.

Основанием для выполнения работ являются мероприятия государственной программы Мурманской области «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» на 2014-2020 годы. Нормативы будут рассчитаны для различных сфер деятельность исходя из показателей формирования отходов на одного человека или один квадратный метр жилой площади.

Напомним, Мурманская область вошла в число 25 регионов, где будет применяться современная система по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. В этом году планируется завершить строительство мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов мощностью 250 тысяч тонн в год для северной части области. Объем инвестиций в этот проект составит около 1,25 млрд рублей.