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Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области завершилась Декада мужества
 
 
 
 
23 Февраля 2017 года, 19:50

В Мурманской области завершилась Декада мужества


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - Декада мужества стартовала в Мурманской области 13 февраля 2017 года в преддверии Дня защитника Отечества. Инициатива ее проведения принадлежала Общественному совету при УМВД России по Мурманской области. В рамках Декады члены общественных советов, ветеранских организаций при территориальных ОВД провели встречи с сотрудниками полиции, почтили память полицейских, погибших при исполнении служебного долга и до конца оставшихся верными Присяге.

Так, в Мончегорске сотрудники полиции во главе с начальником ОМВД России по г. Мончегорску Владимиром Васильевым отдали дань памяти Герою России Магомеду Нурбагандову. На торжественном мероприятии перед администрацией города кроме сотрудников полиции присутствовали  заместитель главы администрации Мончегорска Владимир Ливдан и член Общественного совета при ОМВД России по Мончегорску Наталья Трещева. Начальник мончегорской полиции Владимир Васильев рассказал о подвиге дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, погибшего от рук боевиков в 2016 году.

В Ковдоре акция памяти прошла на площади перед городской администрацией. Начальник отдела полиции по Ковдору Александр Талалаев рассказал о подвиге Магомеда Нурбагантова. Памятные мероприятия прошли в Полярных Зорях.

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