23 Февраля 2017 года, 16:50

МОСКВА/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - Владимир Путин встретился с офицерами Северного флота, отличившимися при выполнении служебно-боевых задач в акватории Средиземного моря, у побережья Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства поздравил их с Днём защитника Отечества и поблагодарил за проделанную боевую работу.

«В истории российского Военно-Морского Флота вы открыли еще одну страницу. И не только потому, что совершили такой дальний поход, успешный поход, сложный, в условиях, прямо скажем, противодействия нашим усилиям по борьбе с международным терроризмом, а не помощи от некоторых наших так называемых партнеров, – вы проделали эту работу достойно, с хорошим качество», - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что бойцы нанесли значимый урон международным террористическим группировкам, их базам, складам с оружием, боеприпасами, технике и инфраструктуре.

«И это, безусловно, способствовало положительным результатам усилий всех стран, которые принимают участие в борьбе с международным терроризмом в данном случае в Сирийской Арабской Республике, и способствовало созданию условий для продолжения мирных переговоров между правительством Сирии и вооруженной оппозицией», - сказал президент.

Напомним, что для дальнего похода была сформирована группа кораблей СФ, состоящая из атомного ракетного крейсера «Петр Великий», авианосца «Адмирал Кузнецов», двух больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков». Они отправились к берегам Сирии 15 октября 2016 года, и за передвижением российской эскадры наблюдали со стороны НАТО.

В ноябре состоялось первое в истории России боевое применение палубной авиации. Еще в начале операции истребители Су-33 уничтожили не менее 30 боевиков в провинции Идлиб. При этом при нахождении в водах «Адмирал Кузнецов» потерял два истребителя: СУ-33 и МИГ-29КР, уже известны предварительные причины произошедшего.