Путин заявил, что лично принял решение отправить «Адмирал Кузнецов» в Сирию

23 Февраля 2017 года, 17:25

МОСКВА/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ – Президент России Владимир Путин заявил, что он лично принял решение отправить авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» к берегам в Сирию. Об этом стало известно сегодня в ходе встречи Путина с офицерами Северного флота, отличившиися во время операции в Сирии. Глава государства поздравил их с Днём защитника Отечества и поблагодарил за проделанную боевую работу. Он отметил, что бойцы нанесли значимый урон международным террористическим группировкам, их базам, складам с оружием, боеприпасами, технике и инфраструктуре.

«На территории Сирии скопилось огромное количество боевиков – выходцев из республик бывшего Советского Союза и из самой России. По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи. По данным Генштаба, по данным наших специальных служб, ФСБ, например, примерно до четырех тысяч из России и тысяч пять – из республик бывшего Советского Союза», - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что военнослужащие, выполняя боевые задачи вдали от родных рубежей, напрямую способствовали обеспечению безопасности Российской Федерации.

«Очень рассчитываю на то, что опыт, приобретенный вами в ходе выполнения этой боевой работы, будет внимательно изучаться и в будущем использоваться и вами, и приходящими затем на вашу смену новыми поколениями российских моряков», - сказал президент.