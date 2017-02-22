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Главная » НОВОСТИ » Три пожара ликвидировано в Мурманской области за минувшие сутки
 
 
 
 
24 Февраля 2017 года, 10:35

Три пожара ликвидировано в Мурманской области за минувшие сутки


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки в Мурманской области произошло 3 пожара.

23 февраля года в 17:53 поступила информация о возгорании в квартире на пр. Металлургов, 28 в Мончегорске. В результате пожара огнем повреждена дверь и дверная коробка санузла изнутри на площади 1 кв.м. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (5 человек личного состава, 2 единицы техники).

В 21:22 пожар зафиксирован в Шонгуе на ул. Комсомольская, 6. В результате пожара в одной из комнат огнем уничтожены мебель, оконная рама, повреждены огнем встроенный шкаф, пол на общей площади 20 кв.м., квартира закопчена по всей площади. На месте пожара работали четыре пожарно-спасательных подразделения (10 человек личного состава, 4 единицы техники).

В 20:12 возгорание произошло в Мурмашах. Загорелась хозяйственная постройка на ул. Новая, за АГК №53. В результате пожара огнем повреждена кровля на общей площади 1,5 кв.м, стены на общей площади 4 кв.м. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения (10 человек личного состава, 3 единицы техники).

Причины возгораний устанавливаются.

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