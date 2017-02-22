Исполняющим обязанности постпреда России в ООН назначен Петр Ильичев

24 Февраля 2017 года, 11:00

МИР/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – Исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН после скоропостижной кончины Виталия Чуркина стал его первый заместитель Петр Ильичев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в постпредстве России при ООН.

Ильичев будет выполнять обязанности главы российской дипмиссии до назначения нового постпреда РФ при Всемирной организации. До назначения он занимал должность первого заместителя, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса.

Напомним, что Виталий Чуркин, который представлял Россию в ООН с 2006 года, скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.