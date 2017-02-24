Учёные: потепление в Арктике не связано с деятельностью человека

24 Февраля 2017 года, 14:40

РОССИЯ/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – Российские ученые прогнозируют понижение температуры в Арктике не раньше 2020 года. По данным исследований, за 10 лет арктическая зона в среднем потеплела на три градуса.

Как сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Валерий Карклин, температура в Арктике начнет снижаться в начале 2020-х годов и будет понижаться в течение 10-20 лет.

«По нашему прогнозу, повысится ледовитость арктических морей, увеличится повторяемость тяжелых ледовых условий», - отметил Карклин.

Он также сообщил, что Вследствие продолжающегося потепления в течение последних 10 лет положительные аномалии среднегодовой температуры воздуха в арктической зоне колебались в пределах 1,7-4 градусов. В среднем, по словам учёного, арктическая зона потеплела на три градуса.

Согласно исследованиям специалистов ААНИИ, потепление является следствием циклических колебаний климата с периодом, близким к 60 годам. Учёные отмечают, что потепление происходит под влиянием естественных факторов, а не от деятельности человека, отмечают ученые.

«Следует заметить, что, по различным литературным источникам, температура воздуха в северном полушарии с 1998 года стабилизировалась и постепенно начала снижаться. В Арктике этот процесс пока не начался», - пояснил Карклин.

Фото: © РИА Новости. Рамиль Ситдиков