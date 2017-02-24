Военный поход «Адмирала Кузнецова» в Сирию позволил опробовать новую авиатехнику

24 Февраля 2017 года, 15:55

РОССИЯ/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – Поход к берегам Сирии позволил экипажу авианосца «Адмирал Кузнецов» протестировать новую авиатехнику. По данным ТАСС, об этом сообщил командир корабля Сергей Артамонов на встрече Владимира Путина с военными моряками.

«В этом походе впервые новые самолеты МиГ-29 были применены в боевой обстановке с задачами нанесения ударов по наземным объектам. Мы также испытали новейший палубный вертолет Ка-52, который тоже оправдал возложенное на него доверие», - отметил Артамонов.

Командир судна подчеркнул, что во время выполнения боевых задач в этом походе работали не только опытные военнослужащие, но и молодые летчики, за которым будущее авиации.

«Сейчас крейсер пришвартован в Мурманске, все задачи боевой службы выполнены. Экипаж вернулся в полном составе и готов к решению следующих задач»,- сообщил он.

Встреча главы государства с офицерами Северного флота состоялась 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поздравил их с Днём защитника Отечества и поблагодарил за проделанную боевую работу отличившихся при выполнении служебно-боевых задач в Сирии.

Напомним, что авианосец «Адмирал Кузнецов» в составе авианосной группы отправился к берегам Сирии 15 октября 2016 года. За передвижением российской эскадры наблюдали силы НАТО. В ноябре крейсер подключился к выполнению боевых задач в Сирии. 8 февраля 2017 года «Адмирал Кузнецов» вернулся в Североморск. Решение отправить крейсер к берегам Сирийской Арабской республики было принято лично Путиным.