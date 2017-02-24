Эксперты определили перспективы развития рыбной отрасли до 2030 года

24 Февраля 2017 года, 16:26

РОССИЯ/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – Экспертный совет при Росрыболовстве одобрил проект Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2030 года. Как сообщают в Росрыболовстве, совет был создан около года назад для разработки и обсуждения проекта стратегии, в него входят руководители основных отраслевых объединений и предприятий отечественного рыбопромышленного комплекса.

В рамках заседания члены совета разработали долгосрочную стратегию развития отрасли с учётом интересов государства и бизнеса. В частности, стратегия предусматривает приоритет социальной роли рыбного хозяйства, в том числе по созданию рабочих мест.

Еще одним важным фактором является развитие устойчивого рыболовства – так, в качестве точек роста совет выделил развитие глубокой переработки тресковых видов рыб (минтай, треска, пикша и другие), а также морских биотехнологий и аквакультуры.

Серьёзная роль отведена вопросу оказания государственной поддержки. Одним из основных механизмов являются квоты на инвестиционные цели. Потребуется и некоторое увеличение финансирования государственных программ. Предусматриваются и поддерживающие программы, затрагивающие развитие инфраструктуры и продвижение отечественной продукции, повышения инвестиционной привлекательности отрасли, развития науки и образования. Стратегией предложены определенные решения и механизмы реализации таких программ.

Одобренная Экспертным советом концепция Стратегии в дальнейшем будет представлена на расширенном заседании Коллегии Росрыболовства 30 марта, а широкое обсуждение проекта состоится в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге во второй половине сентября 2017 года. Итоговый текст будет направлен в

«Мы рассчитываем, что реализация мероприятий, заложенных в проекте Стратегии, позволит создать новый, передовой облик индустрии, соответствующий современным вызовам», - заключил заместитель министра сельского хозяйства России, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Ранее представители Росрыболовства провели рабочую встречу заинтересованных прибрежных рыбопромышленников Мурманской области. На встрече обсуждались вопросы обновления флота, увеличения поставок охлаждённого сырья на отечественные береговые предприятия и пункты общественного питания за счёт дополнительных квот, а также любительский вылов прибрежного краба.