Россияне стали чаще покупать одежду, но реже ходить в рестораны

24 Февраля 2017 года, 16:44

РОССИЯ/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – Выручка ресторанов и аптек существенно сократилась во второй половине 2016 года, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования компании «Магазин Магазинов.

По данным исследования, за второе полугодие 2016 года спрос на услуги ресторанов и кафе в России упал на 10%.

«Рестораторам не удалось компенсировать это даже ростом цен. В результате ритейлеры данного сегмента фиксировали падение выручки в рублях на фоне роста цен», - отмечено в исследовании. Кроме того, сократились продажи товаров медицинского назначения.

Несмотря на снижение спроса, количество новых ресторанов и кафе при этом ощутимо выросло. По данным исследования, во втором полугодии 2016 года было открыто 105 новых торговых точек и закрыто всего 19. Аптек было открыто 99, и ни одну из уже работающих не закрыли.

Во всех остальных сегментах, однако, спрос начал расти, при этом в восьми происходил как рост цен, так и рост объемов продаж. Наиболее увеличение спроса отмечается на услуги (например, маникюр, бытовые услуги и т.п.) и одежду – на 18% и 5% соответственно.

«Работают скидочные истории вроде «Черной пятницы» или «Киберпонедельника», в эти дни действительно заметно поднимались продажи. Кроме того, есть некоторая потребность людей в вещах, а вот рестораны — необязательная трат», - комментирует результаты исследований член Совет гильдии маркетологов Анастасия Птуха. Однако, по мнению эксперта, в целом о восстановлении спроса до докризисного уровня говорить не приходится.

Ранее Минпромторг сообщал, что разрабатывает Стратегию развития общественного питания в России, цель которой – сделать ежедневное посещение кафе и ресторанов более доступным.

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