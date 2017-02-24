Партию морского ежа из Мурманска не пустили в Москву

РОССИЯ/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям приостановило оформление партии морского ежа из Мурманска.
Как сообщают в ведомстве, инцидент произошёл в аэропорту Домодедово ещё 13 февраля. Партию морского ежа весом 51 кг задержали. Сотрудники ведомства обнаружили, что на продукции нет маркировочных этикетов, кроме того, отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на груз.
Груз подлежит возврату в Мурманск, говорится в заявлении Россельхознадзора.