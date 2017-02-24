12 автомобилей ожидают оформления на въезд в Россию в МАПП Борисоглебск

24 Февраля 2017 года, 17:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – По оперативной информации Мурманской таможни по состоянию на 17:00 В МАПП Салла на выезд из России движение свободно, на въезд в Россию ожидают оформления 3 транспортных средства. Об этом «Би-порту» сообщили в ведомстве. В МАПП Лотта на выезд из России движение свободно, на въезд в Россию ожидают оформления 2 транспортных средства.

В МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидают оформления 1 транспортное средство, на въезд в Россию ожидают оформления 12 транспортных средств.