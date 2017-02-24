Производители мороженого аргументировали рост цен

25 Февраля 2017 года, 11:00

РОССИЯ/25 февраля - Российские производители мороженого направили в Федеральную антимонопольную службу обращение в связи со скачкообразным повышением цен на сливочное масло с осени 2016 года, пишет RNS.

«Выросла стоимость на 100 рублей, в отдельных случаях на 200 рублей за килограмм, цена на мороженое выросла, снизилось потребление в какой-то мере, выросла себестоимость»,- сказал генеральный директор Союза мороженщиков России Валерий Елхов.

По словам господина Елхова, в ФАС Союзу мороженщиков указали, что «оснований для судебного разбирательства по поводу картельных сговоров нет». В то же время производители мороженого отметили ускорение роста цен на масло, в среднем, на 15%, что не смогли объяснить рыночными факторами. Валерий Елхов обратил внимание, что подорожание молока, производным которого является сливочное масло, колеблется на уровне 2—3%.