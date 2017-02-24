Египет повысит стоимость пошлины на въезд

25 Февраля 2017 года, 12:00

ЕГИПЕТ/24 февраля – $60 придется заплатить туристам, желающим этой весной посетить Египет. Министерство иностранных дел приняло решение увеличить тариф на въезд в страну почти в 2, 5 раза – с 25$ до 60$ - начиная с 1 марта, сообщает Egypt Independent.

Отмечается, что ведомство направило уведомление об этом во все пограничные пункты страны, включая аэропорты, морские порты и наземные пограничные переходы. Повышение коснется не только туристов, которые приобретают визу на границе, но и тех, кто оформляет ее заранее через консульскую службу.