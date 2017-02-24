В ДТП на восточно-объездной дороге никто не пострадал

25 Февраля 2017 года, 14:05

МУРМАНСК/25 февраля/БИ-ПОРТ – Сегодня утро на восточно-объездной дороге автолюбитель за рулем Toyota Corolla оказался в кювете. По предварительной информации, водитель не справился с управлением авто. На месте ДТП работали сотрудники ДПС.

«В 9:50 автомобиль Toyota Corolla был обнаружен в районе 4 км восточно-объездной дороги. В ДТП никто не пострадал. Признаков алкогольного опьянения у водителя зафиксировано не было», - рассказала «Би-порту» Ольга Ратова инспектор по особым поручениям управления ГИБДД по Мурманской области.