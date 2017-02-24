Четыре автомобиля ожидают оформления на выезд из России в МАПП Борисоглебск

25 Февраля 2017 года, 14:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 февраля/ БИ-ПОРТ – По оперативной информации Мурманской таможни по состоянию на 13:00 в МАПП Салла на выезд из России ожидает оформления 1 транспортное средство, на въезд в Россию ожидают оформления 2 транспортных средства. Об этом «Би-порту» сообщили в ведомстве. В МАПП Лотта на выезд из России ожидает один автомобиль, на въезд в Россию – свободно. В МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидают оформления 4 транспортных средства, на въезд в Россию - 1 транспортное средство.