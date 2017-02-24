160 самолетов и вертолетов получит морская авиация и ВКС

26 Февраля 2017 года, 13:55

РОССИЯ/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ - Около 160 самолетов и вертолетов получат в 2017 году Воздушно-космические силы (ВКС) и Морская авиация ВМФ России, передает РИА «Новости» со ссылкой на главкома ВКС Виктор Бондарев. «Всего около 140 самолетов и вертолетов должно поступить в ВКС в этом году. Плюс еще морская авиация, поэтому всего около 160 единиц новой техники», — сказал он.

По словам главнокомандующего ВКС, общая укомплектованность авиационной техникой всех частей ВКС России на сегодняшний день составляет 100%. Доля новой техники — около 55%.