В Мончегорске горел грузовик

МОНЧЕГОРСК/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ - Сегодня утром в Мончегорске огнеборцы спасали грузовой автомобиль.
«В 8 часов 21 минуту на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: г. Мончегорск, р-н ул. Комсомольская наб., д.1», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Мурманской области. В результате пожара огнём повреждён моторный отсек грузового автомобиля Вольво. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.