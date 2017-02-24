Владимир Путин поручил провести Ассамблею Межпарламентского союза

РОССИЯ/26 февраля - Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2017 году в Санкт-Петербурге 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Провести 14–18 октября 2017 года в городе Санкт-Петербурге 137-ю Ассамблею Межпарламентского союза», — говорится в тексте документа.
Также Путин поручил создать организационный комитет по подготовке и проведению Ассамблеи МПС. Министерству иностранных дел России поручено обеспечить выдачу виз иностранным участникам и гостям мероприятия, а правоохранительным органам — обеспечить безопасность и охрану общественного порядка во время проведения ассамблеи.