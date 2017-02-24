Спасательные корабли и авиация примут участие в международном учении «Баренц»

26 Февраля 2017 года, 17:30

РОССИЯ/26 февраля - Спасательные корабли и поисково-спасательная авиация Северного флота примут участие в ежегодном российско-норвежском учении «Баренц». Об этом сообщает пресс-служба флота.

«Спасательный буксир «Н. Чикер» и новый многофункциональный модульный катер «Спасатель Кононенко», а также поисково-спасательная авиация Северного флота примут участие в ежегодном российско-норвежском учении «Баренц». В нынешнем году оно состоится в российской зоне ответственности», — говорится в сообщении. С норвежской стороны в учении заняты корабли, суда, самолеты береговой администрации и береговой охраны ВМС, а также базовой патрульной авиации ВВС.

Основными целями учения «Баренц» являются отработка навыков и действий при поиске и спасении людей, которые терпят бедствие на море, предотвращение загрязнения морской акватории нефтепродуктами в условиях интенсивного развития промышленного освоения Арктики.