Продолжается подготовка к юбилейной «Лыжне Дружбы»

26 Февраля 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/26 февраля/БИ-ПОРТ - «Лыжня Дружбы» откроет программу 83-го традиционного Праздника Севера. Ожидается, что в международном массовом лыжном пробеге примут участие около трех тысяч спортсменов и физкультурников. Длина дистанции – 12 километров (6 км по России + 1км по Финляндии + 5км по Норвегии). Стиль передвижения свободный.

Уже состоялась встреча представителей областного спорткомитета с пограничными комиссарами трех стран. Стороны обсудили ряд организационных вопросов.

Для организованной поездки на автобусах к месту старта в поселок Раякоски Печенгского района жители региона имели возможность подать заявки в спортивные ведомства муниципалитетов. Завершается заявочная кампания для тех, кто планирует добираться на личных автомобилях. Бланки заявок можно найти на сайте областного спорткомитета. В заявке необходимо указать паспортные данные, марку и государственный регистрационный номер автомобиля. Несовершеннолетним также потребуется медицинская справка о состоянии здоровья. Комиссия осуществляет прием заявок в конференц-зале на третьем этаже Ледового дворца спорта (г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а). Сегодня, 2 февраля, комиссия работает до 19 часов.

Церемония торжественного открытия «Лыжни Дружбы» в поселке Раякоски состоится 11 марта в 13.00. Старт гонке будет дан в 14.00