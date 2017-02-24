Двух человек спасли из горящей квартиры в Мурманске

27 Февраля 2017 года, 07:55

МУРМАНСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Вечером 26 февраля в Мурманске на улице Бабикова, 15 горела квартира. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 22:58.

«В результате пожара в трёхкомнатной квартире сгорели постельные принадлежности и вещи на площади 5 м.кв., обгорел стол, комната закопчена по всей площади. Спасено 2 человека», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделении: 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

Фото: Сергей Алсуфьев