Профицит бюджета Мурманской области по итогам года составил 2,52 млрд рублей

27 Февраля 2017 года, 08:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – По итогам 2016 года доход бюджета Мурманской области составил 72,66 млрд рублей, что на 12,9% больше, чем было запланировано. Об этом говорится в материалах областного правительства. Расходы бюджета за отчётный период составили 70,14 млрд рублей, что на 3,6% больше плана.

По оперативным данным профицит бюджета составил 2,52 млрд рублей. Основными причинами формирования профицита бюджета стали дополнительные поступления налоговых доходов в размере 3,52 млрд рублей. Рост расходов был обусловлен индексацией социальных выплат и увеличением оплаты труда некоторых работников бюджетных организаций.