Мурманск примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности

27 Февраля 2017 года, 09:00

МУРМАНСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ - 16 марта в Мурманске состоится конференция «Будни информационной безопасности — 2017». Организатором мероприятия выступает компания ИнфоТеКС, ведущий российский разработчик средств защиты информации.

Специалисты и первые эксперты в сфере информационной безопасности расскажут об эффективных методах борьбы с хакерами, обсудят проблемы практической безопасности информационных систем и мобильных устройств, а также представят современные продукты и решения для защиты информации.

На сегодняшний день вопросы защиты информации стоят особенно остро как для государственного сектора, так и для бизнеса в России и во всем мире. Только в Москве за пять месяцев 2016 года были зарегистрированы сотни тысяч попыток несанкционированного доступа к базам данным, а рост кибератак в мировом масштабе увеличился на 40%. Так, в первом квартале 2016 года DDoS-атакам подвергались цели, расположенные в 74 странах мира (в последнем квартале 2015 года – в 69). Еще больше самой актуальной информации по вопросам информационной безопасности вы узнаете на нашем мероприятии!

Приглашаем специалистов в сфере информационной безопасности, а также всех, кто интересуется отраслью и тематикой ИБ.

Вас ждут 16 марта, AZIMUT Отель, проспект Ленина, 82.

Участие бесплатное!

Требуется предварительная регистрация. Для участия в мероприятии необходимо получить подтверждение от компании ИнфоТеКС на адрес электронной почты, указанный при регистрации. Зарегистрироваться.