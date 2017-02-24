Банк «ОФК» в честь 25-летия филиала в Мурманске подарил своему клиенту внедорожник

27 Февраля 2017 года, 09:15

- Когда я открывал свой первый вклад, мне подарили коробку конфет. Поэтому на звонок из «ОФК» я отреагировал спокойно, но меня ждал сюрприз! – делится впечатлениями мурманчанин Юрий Дуров.

Мужчина оказался победителем акции, приуроченной к 25-летию мурманского филиала банка «ОФК». Придя в отделение 17 февраля, он узнал, что стоящий у здания на Марата,26 новенький кроссовер Volkswagen Tiguan теперь его и не поверил своему счастью, решив, что его разыгрывают.

- Я даже подумал, что сегодня 1 апреля, - смеется Юрий. – Клиентом банка я являюсь уже 3 года, и это не первый мой вклад, но то, что он может стать для меня победным, даже и подумать не мог. Теперь нужно будет дома прийти в себя и решать, что делать со своим стареньким Ford, на котором я езжу сейчас. Это шикарный подарок!

Внедорожник Volkswagen отвечает всем требованиям нашего сурового края. Автомобиль в новом кузове и максимальной комплектации с полным приводом и прекрасной проходимостью сотрудники «ОФК» выбирали, как для себя.

- Это уже не первый наш подобный розыгрыш. Предыдущий был приурочен к 100-летию Мурманска, и наш довольный победитель ездит на своем автомобиле и даже сделал в наш банк еще один вклад, - рассказал управляющий филиалом ПАО «ОФК Банк» в Мурманске. – Мы также планируем продолжать такую традицию и в скором времени сделаем еще одну подобную акцию, чтобы вновь и вновь радовать наших клиентов.

ПАО «ОФК Банк». Лицензия Банка России №2270

Фото: Екатерина Конотоп