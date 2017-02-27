Прогноз: средняя зарплата в Мурманской области вырастет в 3,3 раза к 2035 году

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Постановлением правительства Мурманской области утверждён прогноз социально-экономического развития региона до 2035 года. Документ предполагает три сценария развития: целевой, базовый и консервативный.
В 2035 году по целевому варианту среднемесячная заработная плата в Мурманской области в сравнении с 2015 годом вырастет в 3,3 раза. Напомним, по итогам 2015 года средняя зарплата в области составила 39,4 тысячи рублей. В тоже время рост реальных денежных доходов к 2035 году составит 1,6 раза.
Фото: VistaNews.ru