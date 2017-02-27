За невыплату зарплаты московская компания лишилась спецтехники в Североморске

27 Февраля 2017 года, 10:19

РОССИЯ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — Судебные приставов Москвы начали сводное исполнительное производство, в состав которого вошли 307 исполнительных производств на сумму около 16 миллионов рублей о взыскании заработной платы с должника организации, руководство и юридический адрес которой находятся в Москве. Как стало известно, труд работников не оплачивался ни в добровольном порядке, ни на основании судебных решений.

Согласно данным регистрирующих органов, за должником-организацией зарегистрирована спецтехника, которая, по предварительным данным, могла находиться на территории ЗАТО Североморск.

В адрес отдела судебных приставов Североморска поступает поручение судебного пристава отдела судебных приставов Москвы о наложении ареста и реализации имущества должника-организации во исполнение требований исполнительных документов о взыскании заработной платы.

Судебный пристав опросил бывших работников организации о месте нахождения спецтехники для осуществления ее ареста с предварительной оценкой в 20 миллионов рублей.

«По истечения срока для обжалования акта описи и ареста судебным приставом для оценки указанного имущества будет привлечен специалист оценщик, и в дальнейшем имущество передадут в специализированную организацию на реализацию», - сообщили в ведомстве.