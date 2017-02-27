Администрация президента начнёт наблюдать за обстановкой в регионах

27 Февраля 2017 года, 10:35

РОССИЯ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — Администрация президента будет проводить ежемесячный мониторинг ключевых отраслей экономики на предмет событий, способных оказать негативное влияние на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в компаниях металлургической и автомобильной промышленности, нефтегазового комплекса, а также федеральные чиновники. Сообщается, что мониторинг будет проводиться до мая 2018 года.

«Администрация президента поручила правительству, а профильные министерства, соответственно, должны будут ежемесячно предоставлять указанную информацию в Кремль начиная с апреля», - поясняет один из федеральных чиновников.

Каждое министерство составляет списки ведущих компаний, которые должны будут ежемесячно готовить для них доклады о наиболее чувствительных событиях. Компании обязаны проанализировать каждый «риск» по ряду критериев: источник его проявления, то есть событие или условие, в том числе принятие или непринятие нормативного правового акта, дата и оценка вероятности возможного наступления «риска», его локализация, группы населения в зоне максимального риска, способы его ликвидации или минимизации последствий.

Один из собеседников издания уверен, что подобные меры являются частью подготовки к президентским выборам.

«О позитивных событиях Кремлю нужно знать, чтобы приурочить к ним какой-нибудь визит, а о негативных – чтобы заранее понимать, как сгладить ситуацию», - объясняет он.

Традиционно в конце года или начале следующего власти опрашивают все крупные предприятия о планируемых значимых событиях, которые могут произойти в течение года, считают представители бизнеса.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, администрация президента внимательно изучает ситуацию в регионах на предмет наличия там политических рисков. Источниками сведений могут являться доклады спецслужб, социологические исследования и справки из профильных министерств, а также публикации местных СМИ и социальных сетей.

«Все это обсуждается на совещаниях у главы администрации, где присутствуют и представители внутриполитического блока. Следят за ситуацией и полпредства. При этом, конечно, есть понимание, что не всегда ухудшение экономической ситуации ведет к росту протестных настроений, и не всегда решение экономических проблем эти настроения снижает», - рассказал Галлямов.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости