Абоненты «МегаФона» увидят всё на телеканалах первыми

27 Февраля 2017 года, 11:04

РОССИЯ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – «МегаФон» предлагает своим клиентам смотреть телеканалы, фильмы и сериалы абсолютно бесплатно в течение 30 дней. Такая возможность предоставляется абонентам при подключении или переходе на тарифный план «Все включено».

Абонентам доступно для просмотра более 60 каналов и 400 сериалов, так как по акции можно подключать любое количество пакетов из списка. Бесплатный доступ на тридцать дней к «МегаФон.ТВ» получат все клиенты, кто в период с 20 февраля по 2 апреля подключит любой тариф из линейки «Всё включено».

В акции участвуют ТВ-пакеты: «Наш футбол HD», «Детский НD», «Amedia premium HD», «Amediateka», «Русские сериалы» и другие. Подробности об акции можно узнать на официальном сайте megafon.ru.

В новом мини-фильме про акцию сыграли актеры Дмитрий Хрусталев и Екатерина Скулкина. Режиссером стал Александр Котт, снявший фильмы «Брестская крепость», «Елки 5», «Обратная сторона Луны». В ролике рассказывается, как абоненты «МегаФона», подключив тариф «Все включено», смогут смотреть «МегаФон.ТВ» и быстрее всех узнавать из телетрансляций новости, а потом не могут отказать себе в удовольствии рассказывать об этом при каждом удобном случае.