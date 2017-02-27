Марина Ковтун заняла 82 место в рейтинге оценки деятельности глав регионов

27 Февраля 2017 года, 11:16

РОССИЯ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» опубликовал результаты исследования оценки деятельности глав субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга — январь и февраль 2017 года. Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Лидерами рейтинга стали глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в рейтинге оказалась на 82 позиции из 85.

Большинство опрошенных центром экспертов считают, что ротации губернаторского корпуса в 2017 году продолжатся. По мнению аналитиков, изменения связаны с грядущими президентскими выборами. Этим же, по словам экспертов, объясняются и новые принципы в выборе кандидатов на пост глав регионов: возрастных политиков заменяют более молодые, а бывших «силовиков» - люди с разнообразным опытом, работавшие в регионе назначения.

Напомним, что в этом году губернаторские выборы пройдут в 14 российских субъектах. В середине февраля о своей отставке сообщил глава Карелии Александр Худилайнен, а также досрочно прекратил свои полномочия губернатор Новгородской области Сергей Митин. Сейчас в обоих субъектах, а также в Бурятии, Рязанской области и Пермском крае президент России Владимир Путин уже назначил исполняющих обязанности губернаторов.

Ранее Путин провёл встречу с бывшими главами этих субъектов. Еще у четырех глав субъектов полномочия истекают в ближайшие два месяца.