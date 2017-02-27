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Главная » НОВОСТИ » Делегация Мурманской области примет участие в инвестиционном форуме «Сочи-2017»
 
 
 
 
27 Февраля 2017 года, 11:31

Делегация Мурманской области примет участие в инвестиционном форуме «Сочи-2017»


СОЧИ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ - Сегодня на площадке главного медиацентра Олимпийского парка в Сочи стартует двухдневный Российский инвестиционный форум, ключевой темой которого в этом году станут новые проекты для роста.

Мурманскую область на инвестфоруме представляет делегация во главе с губернатором Мариной Ковтун. Также в мероприятиях «Сочи-2017» примут участие заместители главы региона Григорий Стратий и Роман Дурягин, министр развития промышленности и предпринимательства региона Ольга Кузнецова.

Деловая программа Форума включает в себя 27 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Структура деловой программы состоит из трех тематических блоков: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста», «Реализуя проекты для жизни».

В рамках форума будет подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и «Почта Банком».

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