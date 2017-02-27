Северным электрическим сетям «Колэнерго» - 80 лет

27 Февраля 2017 года, 11:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ - Исполнилось восемь десятилетий со дня образования Северных электрических сетей – производственного отделения филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети»).

«У нас работают сильные волевые люди, - подчеркнул и.о. директора производственного отделения «Северные электрические сети» Марат Арасланов. – Иначе и быть не может. Ведь порой, чтобы найти и устранить повреждение на линии, нашим ребятам приходится преодолевать десятки километров по труднопроходимой местности в условиях непогоды. От души поздравляю весь коллектив СЭС с этим знаменательным юбилеем. Желаю безаварийной продуктивной работы, благополучия, отличного здоровья!»

Производственное отделение «Северные электрические сети» «Колэнерго» было образовано 27 февраля 1937 года. Сегодня в зоне ответственности производственного отделения «Северные электрические сети» находятся 73 подстанции напряжением 110-150 и 35 кВ, а также 196 трансформаторных подстанций. Протяженность высоковольтных линий электропередачи составляет более 2000 км. Кроме того, ПО «СЭС» обслуживает линии электропередачи 0,4-6-10 кВ протяженностью 290 км, кабельные линии 0,4-6-10 кВ протяженностью 138 км и ЛЭП сельскохозяйственного назначения - 284 км.

Северные электрические сети обеспечивают электроэнергией город Мурманск и другие населенные пункты северной части Кольского полуострова, объекты Кольской горно-металлургической компании, Мурманского морского пароходства, Мурманского торгового порта, Мурманского рыбного порта, Краснознаменного Северного флота.