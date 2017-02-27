Министерство экономического развития не поддержало льготную ставку для молодых семей

27 Февраля 2017 года, 12:26

РОССИЯ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Министерство экономического развития не поддержало предложение Министерства труда по снижению льготной ставки по кредиту Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) с 12 до 8% годовых для семей с маленькими детьми. Об этом «Известиям» рассказал заместитель министра экономики Николай Подгузов.

О том, что Минтруд и Минстрой обсуждают снижение льготной ставки по кредиту АИЖК, рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он пояснил, что при рождении ребенка зарплаты у одного из родителей нет, поэтому сложно получить кредит или обслуживать уже имеющийся. В Минтруде также сообщили, что этот вопрос обсуждается в рамках подготовки плана по третьему этапу Концепции демографической политики до 2025 года.

«Минтруд России считает возможным разработать механизмы снижения выплаты по ипотечным кредитам молодым семьям с детьми до трех лет», — рассказал официальный представитель социального ведомства. В целях концепции, в частности, указывается, что необходимо усилить господдержку семей, чтобы мотивировать их к рождению нескольких детей.

Однако, как сообщил источник «Известий», знакомый с ходом обсуждения, многие ведомства льготную ставку для молодых семей не поддерживают. Сомнения возникают из-за слишком больших социальных рисков, пояснил он. По его словам, на каком-то этапе семьи при помощи льготы смогут выполнять свои обязательства по ипотечному кредиту, а когда ресурс будет исчерпан, у них могут возникнуть проблемы.

«Субсидирование процентной ставки не поддерживаем, поскольку это довольно затратная бюджетная мера. Из-за этого может происходить довольно сильное искажение рыночных ставок», — сказал заместитель главы Минэкономразвития Николай Подгузов. Однако ведомство поддерживает два других варианта, которые обсуждаются на данный момент, сообщил он.

«Есть еще предложение по погашению основной суммы ипотечного кредита за счет средств материнского капитала семьями с детьми до трех лет. Кроме того, обсуждается и возможность гасить с использованием материнского капитала всего ежемесячного платежа или его части. Эти меры мы скорее поддерживаем», — рассказал заместитель министра экономики.

Он уверен, что благодаря последовательной и твердой политике ЦБ по достижению цели по инфляции в 4% и стабилизации ее на этом уровне можно ожидать в дальнейшем существенного снижения ставок по ипотеке.

Как сообщил источник, близкий к обсуждению, Минстрой предлагает подумать именно о выплате взносов по ипотеке за счет средств материнского капитала на время декретного отпуска. По его мнению, именно у этого предложения есть все шансы пройти согласование в ведомствах.

Фото: fortrader.ru