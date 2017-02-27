Минэкономики РФ: на создание опорных зон в Арктике потребуется почти 210 млрд рублей

27 Февраля 2017 года, 11:48

РОССИЯ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — Минэкономики России внесло в правительство проект новой версии государственной программы развития Арктической зоны до 2025 года. В документе содержится идея создания «опорных зон» в арктических регионах, которым федеральный центр будет оказывать финансовую поддержку для развития инфраструктуры. Якорными проектами таких зон преимущественно станут минерально-сырьевые центры — почти две трети проектов в Арктической зоне замышляется осуществить именно в этой сфере.

Как сообщает «КоммерсантЪ», главное отличие предложенного варианта от текущей программы — наличие расчета финансирования. Сейчас госпрограмма не предусматривает выделения каких-либо бюджетных средств на ее исполнение. Минэкономики предлагает заложить 209,7 млрд руб. федеральных средств на 2017-2025 годы.

Необходимость доработки программы Минэкономики, в частности, объясняется тем, что действующих механизмов пространственного развития экономики и привлечения инвестиций для Арктической зоны недостаточно. Например, из 22 проектов создания особой экономической зоны в этом регионе к реализации была запланирована только портовая особая экономическая зона в Мурманской области, однако даже она не получил развития Из 25 пилотных программ развития территориальных кластеров реализуется только одна — судостроительный инновационный территориальный кластер в Архангельской области, из 11 проектов Фонда национального благосостояния только один является арктическим.

Основная идея новой программы — создание опорных зон отдельными решениями правительства с перечнем мероприятий и приоритетных проектов. Основной задачей опорных зон в ведомстве считают развитие транспортного потенциала Северного морского пути и наращивание экспорта транспортных услуг на базе круглогодичных морских и речных хабов. Предлагается выделить по одной опорной зоне в каждом субъекте Арктики: Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская, Чукотская и Кольская, которая станет «пилотным проектом». Каждая опорная зона будет иметь свою специфику, а объединяющим фактором станет значительная государственная финансовая поддержка развития инфраструктуры.

Ключевыми проектами большинства таких зон станут минерально-сырьевые центры, поскольку на добычу и переработку полезных ископаемых приходится около 50% всех проектов.

По итогам реализации программы в Минэкономики ожидают прироста доли валового регионального продукта, произведенного в Арктической зоне, а также экспорта произведенных там товаров. Кроме того, разработчики рассчитывают на снижение доли импортной продукции для освоения месторождений полезных ископаемых: если в 2017 году она составит 85%, то к 2025 году обещает снизиться до 50%.

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