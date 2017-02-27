Пилоты смешанного авиаполка Северного флота отработали навыки дозаправки в воздухе

27 Февраля 2017 года, 12:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ - Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, бомбардировщиков Су-24М и разведчиков Су-24МР смешанного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота провели учебно-тренировочные полеты. В ходе них лётчики отработали навыки по дозаправке самолётов от воздушного танкера Ил-78, впервые в зимнем периоде обучения. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Полёты проводились над Кольским полуостровом в несколько лётных смен для наиболее полного охвата лётного состава. В результате боевой учебы опытные пилоты повысили уровень, а молодые – приобрели, необходимых навыков дозаправки в воздухе – одной из наиболее сложных операций, требующей от лётчиков мастерского владения техники и высокой сосредоточенности.

Тренировочные полёты с воздушным танкером Ил-78 проводились в тесном взаимодействии с командованием военно-транспортной авиации ВКС России. Подобные упражнения проводятся регулярно для поддержания высокого уровня лётной подготовки пилотов авиаполков 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.