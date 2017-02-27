40 мурманчан вышли на митинг против ухудшения жизни

27 Февраля 2017 года, 12:00

МУРМАНСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — 26 февраля в Мурманске состоялся митинг против ухудшения жизни жителей Мурманской области.

Митинг прошёл в сквере на улице Ленинградской, организаторами выступило региональное отделение партии КПРФ.

Как рассказал «Би-порту» лидер заполярных коммунистов Геннадий Степахно, людей на митинге было мало, но требования представителей КПРФ пришедшие поддержали. На собрании, помимо коммунистов, присутствовали представители различных общественных организаций.

«Людей было немного, видимо, из-за прохладной погоды. Но те, кто пришли, отнеслись с пониманием к нашим требованиям. Приятно видеть, что мурманчане озабочены не только ситуацией в стране и в мире, но и в родной области», - рассказал Степахно. Точное количество людей, собравшихся в минувшее воскресенье в сквере, лидер мурманских коммунистов назвать не смог.

По данным УМВД России Мурманской области, участие в митинге приняло 40 человек. Как сообщила «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова, безопасность на мероприятии обеспечивали 12 сотрудников полиции, а также 4 представителя общественников и дружинников.

Митингующие предъявили 11 требований к областному правительству. Ключевыми, по мнению Степахно, стали претензии к снижению заработной платы и сокращению рабочих мест в регионе.

«Первична — экономика, если навести здесь порядок, остальные сферы жизни подтянутся», - отметил Степахно.

Фото: ТВ-21 Мурманск