Уголовные дела о невыплате зарплаты взяты на личный контроль нового замруководителя Следственного комитета по Мурманской области

27 Февраля 2017 года, 13:20

МУРМАНСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Большое количество уголовных дел на территории Мурманской области связано с невыплатой заработной платы сотрудникам предприятий. В этом направлении все дела поставлены на личный контроль заместителя руководителя Следственного управления Кондратия Степанова, который фактически приступил к своим обязанностям 13 февраля. Ранее он являлся руководителем организационно-контрольного отдела СУ СКР по Республике Коми. По его мнению, второй актуальной проблемой для Заполярья является неуплата налогов.

«Она актуальна для всего Северо-Западного региона. В Коми наработана серьезная практика по данному вопросу – свыше 50 уголовных дел было окончено в прошлом году, 28 из них направлены в суд для рассмотрения по существу, – отмечает Степанов. – Здесь ситуация сложнее. Схемы уклонения от уплаты налогов связаны именно с особенностями осуществления предпринимательской деятельности в рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих отраслях».

Напомним, что задолженность по заработной плате в Мурманской области по итогам 2016 года сократилась на 15%. Таким образом, регион находится на втором месте по России, весь объем задолженности сформирован из-за отсутствия собственных средств у компаний.