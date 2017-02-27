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Главная » НОВОСТИ » Жителя Камеруна с просроченной визой задержали в Мурманске
 
 
 
 
27 Февраля 2017 года, 13:36

Жителя Камеруна с просроченной визой задержали в Мурманске


МУРМАНСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ - 20 февраля 2017 года в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия и УФСБ России по Мурманской области, в Октябрьском административном округе города Мурманска был выявлен и задержан гражданин Республики Камерун, намеревавшийся незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации.

В ходе проверки документов и опроса иностранца при участии сотрудников Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области было установлено, что указанный гражданин прибыл на территорию Российской Федерации 28 ноября 2015 года для прохождения обучения в одном из высших учебных заведений города Белгорода, но спустя год был отчислен.

«По истечению срока действия визы камерунец обязан был покинуть территорию Российской Федерации, однако этого не сделал. Стремясь избежать привлечения к административной ответственности и возможного выдворения, он направился в Санкт-Петербург, а позже, 17 февраля 2017 года автомобильным транспортом прибыл в Мурманск. Иностранец не планировал надолго задерживаться в городе и активно изыскивал пути незаконного пересечения границы в Финляндскую Республику», - сообщили «Би-порту» в Погрануправлении ФСБ России по западному арктическому району.

После окончания разбирательства, 22 февраля 2017 года Октябрьским районным судом города Мурманска гражданин Камеруна признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации. Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Фото: RuffNews

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