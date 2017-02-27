Форум депутатов Кольского района пройдет в Коле 2 марта

27 Февраля 2017 года, 14:19

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — 2 марта в Кольском районном центре культуры состоится форум депутатов Кольского района. Как сообщают в администрации района, в этом году форум приурочен к 90-летию со дня основания исторического культурного центра и географически уникального Кольского района.

Сообщается, что в форуме примут участие 138 человек, это депутаты районного уровня, городских и сельских поселений Кольского района. Целью мероприятия является совершенствование системы взаимодействия с представительными органами муниципальных образований в Кольском районе, а также повышение их роли в системе органов местного самоуправления и эффективности законотворческого процесса.

В повестку форума включен отчет главы района Валентины Кустенковой об итогах 2016 года, а также отчет главы администрации района Александра Лихолата о социально-экономическом развитии района за 2016 год.

Кроме того, на форуме состоится торжественное открытие Года экологии, будет продемонстрирована презентация о проведении Года особо охраняемых территорий, а также выставка, презентующая ряд тематических подборок научно-популярной и художественной литературы о природе, экологии Кольского полуострова.