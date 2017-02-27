Пьяная мурманчанка заплатит штраф за нарушение правопорядка в поезде

27 Февраля 2017 года, 15:02

РОССИЯ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками транспортной полиции 24 февраля в пассажирском поезде сообщением «Вологда – Санкт- Петербург» была выявлена 28-летняя жительница Мурманска в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ей грозит административный штраф до 1 500 рублей.

«Всего за минувшие выходные составлено около 20 протоколов об административном правонарушении за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения», – сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу.