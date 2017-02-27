27 февраля – Международный День полярного медведя

27 Февраля 2017 года, 15:20

МИР/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в мире отмечается ежегодный День полярного медведя. Основная цель праздника – распространение информации о полярных хищниках и привлечение внимания общества к необходимости их охраны.

Белый медведь — единственный вид наземных млекопитающих, большая часть жизни которого связана с дрейфующими льдами Северного Ледовитого океана. Общая численность составляет, по экспертным оценкам, около 20-25 тысяч особей. Охотиться на свою основную добычу — тюленей — белые медведи могут только со льда. Таким образом, помимо угроз, связанных с воздействием человека, на медведей негативно влияют процессы, связанные с изменением климата в Арктике.

«Если не предпринимать специальных мер по защите этого сильного, но уязвимого животного, то в течение ближайших 45-50 лет (три поколения) его численность может сократиться. По оптимистическим прогнозам – не менее чем на 30%, а по пессимистическим – на две трети», – отметил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

Белый медведь относится к категории «уязвимые виды» по классификации Красной книги Международного союза охраны природы и имеет особый статус в ряде национальных природоохранных законодательств. Ареал вида включает территории пяти стран: Дания, Канада, Норвегия, Россия, США.

Страны-участницы соглашения 1973 года о сохранении белых медведей и среды их обитания, к которым относятся Россия, США, Канада, Гренландия и Норвегия, приняли в сентябре 2015 года десятилетний циркумполярный план действий по сохранению вида. Документ включает в себя лучшие национальные практики и призван обеспечить более эффективное использование ресурсов для сохранения медведей.

Браконьерство – самая серьезная в настоящее время угроза для существования полярного хищника в России. Ежегодная браконьерская добыча белого медведя в России оценивается экспертами в 100-200 голов.

В целях сохранения мест обитания медведя в 2013 году создан национальный парк «Берингия» (Чукотский АО), в 2016 году значительно расширена территория национального парка «Русская Арктика» (Архангельская область). Расширение «Русской Арктики» произошло за счет включения в его состав территории федерального заказника «Земля Франца-Иосфифа».

Кроме того, для усиления охраны мест, где расположены родильные берлоги белых медведей, до 2020 года в российской арктической зоне запланировано создать заповедник «Медвежьи острова» в республике Саха (Якутия).

Фото: VistaNews.ru