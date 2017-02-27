За неделю в Мурманской области лук подорожал, а пшено подешевело

27 Февраля 2017 года, 15:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — За период с 14 по 20 февраля в Мурманской области на 2,6% подорожал репчатый лук.

Кроме того, по данным Мурманскстата, картофель подорожал на 1,7%, яблоки — на 1,2%, мороженая неразделанная рыба — на 1,1%, а сливочное масло — на 0,5%.

При этом пшено в области подешевело на 2,3%. Цены снизились также на куриные яйца на 0,8%, на свинину, кроме бескостного мяса — на 0,7%, на гречневую крупу-ядрицу — на 0,6%, а на подсолнечное масло и пшеничную муку — на 0,5%. На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно, сообщают в Мурманскстате.