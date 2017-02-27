В «Ростелекоме» для мурманчан стартовала акция «Время подарков»

27 Февраля 2017 года, 15:16

РОССИЯ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ - Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») запустила федеральную акцию «Время подарков». Акция охватила более чем 300 Центров продаж и обслуживания «Ростелекома» в 187 городах России.

За подключение услуг «Ростелекома», покупку страховых продуктов, антивирусов, смартфонов или пополнение лицевого счета мобильных операторов (более установленной минимальной суммы) клиент получает наклейку. Наклейки обмениваются на подарки:

за 3 наклейки можно получить персональный фотокалендарь;

за 6 наклеек — термокружку или устройство для селфи на выбор;

за 9 наклеек — переносное зарядное устройство или термокружку с подогревом от прикуривателя;

за 12 наклеек — беспроводную колонку или фитнесс-браслет.

Стать участником акции и претендовать на подарок за покупки можно в Центре продаж и обслуживания «Ростелеком» по адресу: город Мурманск: ул. Ленинградская, д. 27.

Акция продлится в течение трех месяцев – до середины мая 2017 года.

Полные правила федеральной акции «Время подарков» доступны здесь.