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Главная » НОВОСТИ » Лишь 5% украинцев не используют русский язык
 
 
 
 
27 Февраля 2017 года, 19:30

Лишь 5% украинцев не используют русский язык


РОССИЯ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Треть украинцев считает, что их с россиянами объединяет русский язык, и лишь 5% украинских респондентов не используют его совсем. Таковы результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир», пишут «Известия».

«Ромир» в конце 2016 года провел одновременный опрос жителей России и Украины. В России в исследовании приняла участие тысяча человек в возрасте от 18 до 60 лет. На Украине — 500 человек той же возрастной категории.

В той или иной степени враждебными отношения между двумя странами назвали 70% россиян и 89% украинцев. При этом 26% россиян считают российско-украинские отношения скорее нейтральными. На Украине такого мнения придерживается всего 8%. Доли респондентов, которые видят взаимоотношения России и Украины как дружественные, практически совпали в обеих странах — 4% в России и 3% на Украине.

Среди объединяющих народы факторов россияне в первую очередь назвали родственные связи семей и общее советское прошлое двух стран — по 38% ответов. Украинцы также поставили эти два фактора на первое место с показателями в 65% и 44% соответственно.

Далее среди связывающих две страны факторов россияне назвали газ с долей ответов в 37%. Украина этот фактор поставила на последнее место в общем списке с долей голосов втрое меньшей, чем среди россиян, — 12%.

Украинцы, рассуждая о связях двух стран, чаще упоминали историко-культурные аспекты. Так, 37% респондентов ответили, что Россию и Украину связывают общие славянские корни. Среди россиян такой ответ дали 19% опрошенных. Говоря об общей истории как связующем аспекте, респонденты двух стран сошлись во мнениях — его указали 31% украинцев и 32% россиян.

Следующим связующим фактором 30% украинцев указали русский язык. Солидарны с ними 18% россиян.

«Только 5% респондентов на Украине ответили, что не используют русский язык. Остальные же говорят на нем в семье (66%), используют его для общения с друзьями и знакомыми (61%), смотрят русскоязычное телевидение и фильмы (39%), применяют на работе (34%)», — сообщил президент «Ромира» Андрей Милехин.

По словам Милехина, 78% украинцев ответили, что хотят, чтобы их дети говорили на русском языке. В исследовании отмечается, что в защиту такой позиции были приведены следующие доводы: «на русском говорит мое окружение» (19%), «это мой родной язык, говорю на нем с рождения» (18%), «нужно знать несколько языков» (13%). Также от 2 до 5% респондентов указали, что русский язык красивый, удобный для общения и распространенный.

Противоположной точки зрения придерживаются 16% украинцев — они считают, что на Украине нужно говорить только на украинском языке.

Отдельно среди связующих факторов исследователи выделяют значимую долю ответов в России и на Украине по поводу общих культурных традиций (20% и 25% ответов соответственно), религии (16% и 15%), искусства (10% и 15%).

Как отмечают в холдинге, интерес к культуре соседней страны высок на Украине. Так, наибольший интерес среди украинского населения вызывает российский кинематограф (63%), музыка (56%) и литература (52%). По данным исследования, 41% опрошенных на Украине признались, что их привлекают исторические достопримечательности в России, еще 37% интересуются природой и географическими особенностями. Интерес к российскому спорту и спортсменам есть у 38%. Каждый третий (33%) заявил, что ему интересна русская народная культура и фольклор.

В России также отмечается постоянный интерес к украинской культуре. Одновременно наметилась тенденция по снижению за пять последних лет интереса по таким позициям, как историко-культурные достопримечательности (с 22% до 14%), природа (с 18% до 12%) и национальная кухня (с 22% до 18%).

Фото: © Caro / Schwarz / Global Look Press

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