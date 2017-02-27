Атомная подлодка «Тула» вышла из эллинга после ремонта в центре судоремонта «Звёздочка»

27 Февраля 2017 года, 16:13

РОССИЯ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — 26 февраля специалисты Центра судоремонта «Звёздочка» провели операцию по выводу из эллинга атомной подводной лодки Северного флота «Тула». Как сообщают в организации, к моменту вывода из эллинга на корабле выполнены работы по ремонту корпуса, забортных систем, систем живучести, механизмов и других корабельных систем. Сообщается, что вывод крейсера из эллинга производился в тяжелых метеорологических условиях.

Первое время после ремонта корабль будет находиться в доке, где будут выполнены работы по калибровке отдельных систем радиоэлектронного вооружения, после чего крейсер будет спущен на воду. Завершение ремонтных работ будет производиться на плаву у достроечной набережной, а передача АПЛ Военно-Морскому флоту состоится в четвёртом квартале 2017 года.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула» был построен на АО «ПО «СЕВМАШ» в 1987 году. В 2006 году Центр судоремонта «Звёздочка» выполнил средний ремонт и модернизацию крейсера. В декабре 2014 года по истечении межремонтного периода ракетоносец вновь был переведён в Северодвинск на верфь АО «ЦС «Звёздочка» для ремонта по техническому состоянию с продлением межремонтных сроков службы корабля. На верфи «Звездочки» «Тулу» сменит стратегический ракетоносец «Брянск». Ожидается, что этот крейсер прибудет на «Звездочку» для выполнения заводского ремонта в течение текущего года. Таким образом, верфь продолжит цикл выполнения вторых заводских ремонтов группировки кораблей проекта 667БДРМ, которые являются основой морской составляющей российских сил ядерного сдерживания.

Ранее судоремонтный центр «Звездочка» завершил ремонт ракетного крейсера «Маршал Устинов», работы на котором начались в 2011 году.