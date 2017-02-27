Правительство Мурманской области займется повышением доступности энергетической инфраструктуры

27 Февраля 2017 года, 16:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — Повышение доступности энергетической инфраструктуры является необходимым условием для восстановления темпов экономического роста. Об этом в ходе сессии «Повышение доступности энергетической инфраструктуры: от опыта мегаполисов к новым стандартам для страны» Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Правительство Мурманской области рассматривает задачу повышения доступности подключения к энергосистеме как важнейшую, напрямую влияющую на темпы экономического роста и инвестиционную активность в регионе. Основным инструментом в этой работе должна стать федеральная дорожная карта мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры. Согласно карте, в 2018 году удастся достичь сокращения соответствующих процедур до 3, а необходимых сроков — до 90 дней.

Кроме того, правительство Мурманской области ведет работу с сетевыми компаниями. Так, в июне 2016 года в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о взаимодействии с ПАО «Россети». Оно направлено, в том числе, на консолидацию электросетевых активов. В свою очередь, это позволит повысить инвестиционную привлекательность региона. Ранее региональным правительством было подписано соглашение с филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» о сокращении сроков подключения к электрическим сетям.

В региональном правительстве также отмечают актуальность вопроса особых условий ценообразования на электроэнергию для субъектов Арктической зоны, обладающих невостребованными объемами производства электроэнергии. Эти условия позволят обеспечить реализацию крупными предприятиями новых инвестпроектов, а также широко использовать электроэнергию для теплоснабжения.

Напомним, что двухдневный Российский инвестиционный форум, ключевой темой которого в этом году станут новые проекты для роста, стартовал сегодня в Сочи. Мурманскую область на инвестфоруме представляет делегация во главе с губернатором Мариной Ковтун. В мероприятиях «Сочи-2017» примут участие заместители главы региона Григорий Стратий и Роман Дурягин, а также министр развития промышленности и предпринимательства региона Ольга Кузнецова.