Мурманская область заняла 3 место по реализации «майских указов» в сфере экономики

27 Февраля 2017 года, 16:33

РОССИЯ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг регионов страны по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.

Мурманская область стала одним из лидеров: в топ-10 регионов по реализации «майских указов» в сфере экономики область заняла 3 место. По мнению экспертов «Медиалогии», об исполнении «майских указов» и экономических показателях Мурманской области шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором региона. Как сообщила на встрече Марина Ковтун, на предстоящий год сформирован бездефицитный бюджет, при этом более половины внебюджетных инвестиций в экономику области обеспечивают горнодобывающие и металлургические предприятия. Кроме того, второй год подряд отмечается рост промышленного производства, в полтора раза выросла прибыль организаций, на 12% – объём грузоперевозок в регионе. Валовый региональный продукт оценивается в 2016 году с ростом на полпроцента – 0,4 с лишним процента. Почти половину валовой добавленной стоимости и более 60% внебюджетных инвестиций также обеспечивают промышленность и транспорт.

В рейтинге регионов по реализации «майских указов» в социальной сфере Мурманская область стала пятой. Московская и Свердловская область стали в обоих списках, а в социальной сфере третьим стал Дагестан.