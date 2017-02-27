Полярная ночь закончилась на Земле Франца-Иосифа

РОССИЯ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – На архипелаге Земля Франца-Иосифа, входящем в состав национального парка «Русская Арктика», завершилась полярная ночь. 26 февраля, по астрономическим данным, отмечается первый восход.
«Стало заметно светлее. Правда, заснять первые солнечные лучи пока не удаётся из-за сильных метелей», – сообщил руководитель группы сотрудников национального парка «Русская Арктика», зимующих на острове Земля Александры, участковый государственный инспектор Денис Менников.
Высокоширотное положение арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа – территории национального парка «Русская Арктика» – обуславливает продолжительный период полярной ночи, которая длится от 98 до 133 суток. В 2015 году появление над горизонтом солнца зафиксировали 26 февраля, в 2016 – на день раньше.
Фото: Игорь Котрехов