Мончегорцам предлагают обсудить установку памятника женщинам-труженицам в военные и послевоенные годы

27 Февраля 2017 года, 17:17

МОНЧЕГОРСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – В администрацию Мончегорска поступило обращение от жителя города Виктора Тимошенко с вопросом по поводу установки в городе мемориального памятника женщинам – труженицам в военные и послевоенные годы.

Этот вопрос поднимался в апреле прошлого года. Тогда Тимошенко предлагал установить в Мончегорске мемориальный памятник медицинским сестрам, которые трудились в годы Великой Отечественной войны в госпиталях Мончегорска. В частности, медицинским сестрам из эвакогоспиталя №1865 (он находился в школе №3, ныне это лицей им. В. Г. Сизова).

Рассмотрев его предложение, жители города отметили, что памятник нужно устанавливать в память не только о медицинских сестрах, но и в память обо всех женщинах, трудившихся в годы войны в Заполярье.

«В нашем городе в военное время трудилось много женщин. Их истории никого не оставят равнодушным. Женщины, взяв на себя непосильную ношу, самоотверженно, не зная устали, работали, чтобы прокормить фронт, семью и воспитать детей. Им приходилось выполнять любую мужскую работу, работать на лесоповале, сплаве, комбинате, рудниках, разгружать вагоны, строить, копать, ухаживать за ранеными. Все эти женщины – труженицы Мончегорска – достойны знаков уважения и памяти своих земляков», – считает глава Мончегорска Дмитрий Староверов.

Жителям города предлагается поучаствовать в обсуждении инициативного предложения Виктора Тимошенко. Свои предложения и мнения относительно возможности установки такого памятника можно оставить, позвонив в газету «Мончегорский рабочий». Все мнения будут учтены при принятии решения об установке памятника.